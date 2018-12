Koning Willem-Alexander heeft dinsdag zijn jaarlijkse kersttoespraak gehouden. Hij heeft de mensen in Nederland opgeroepen tot samenwerken. "Actieve burgers die het ondanks alle verschillen samen willen bolwerken. Dat is wat ons sterk maakt."

De koning noemde samenwerking de rode draad in de Nederlandse geschiedenis. Hij zei dat bijna alle Nederlanders zich thuis voelen in een omgeving waar "tegenstellingen niet op de spits worden gedreven en waar conflicten worden opgelost door samenwerking".

Volgens de koning voelen mensen zich vaak machteloos staan "tegenover de sterke en brute krachten in de wereld". Hij noemde voorbeelden als intimidatie en extremisme. "Wanneer we het nieuws kijken zakt de moed wel eens in de schoenen", aldus de koning. "Maar zou het niet kunnen zijn dat we onze eigen rol onderschatten?"

Later zei de koning dat we vaak de positieve invloed die we "met onze bescheiden mogelijkheden als mens kunnen hebben onderschatten. Juist dicht bij huis wordt de wereld gewonnen. We kunnen samen niet alles, maar wel veel".

"Nederland is anno 2018 een van de beste plekken ter wereld om te wonen, te werken en te leven", aldus de koning. Hij wees er nog op dat we "aan mensen in de minst makkelijke positie, vaak het meest te danken" hebben.

Koning staat ook stil bij gemis en eenzaamheid

Ook stond de koning stil bij eenzaamheid. "Kerst is niet voor iedereen een feest, doordat mensen eenzaam kunnen zijn of iemand vreselijk missen. Mijn vrouw en ik weten wat u doormaakt."

De koningin verloor het afgelopen jaar haar zusje, de koning enkele jaren geleden zijn broer Friso.

De koning nam dit jaar de toespraak op in Paleis Noordeinde, omdat het koninklijk gezin deze maand verhuist van de Eikenhorst in Wassenaar naar Paleis ten Bosch. De nieuwe woning is nog niet voldoende ingericht, vandaar dat er is gekozen om het op te nemen in het werkpaleis van de koning.

De kersttoespraak was te zien om 13.00 uur op verschillende televisiezenders en op Facebook.