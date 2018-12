De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft dinsdag urenlang gezocht naar een vermist bemanningslid van Filipijnse afkomst van een schip dat ten anker ligt voor de kust van Rotterdam

De KNRM heeft met meerdere reddingsboten gezocht naar de man. Ook werd er vanuit de lucht meegezocht door helikopters en een vliegtuig van de Kustwacht.

Na drie uur zoeken is besloten om de actie te stoppen, laat de Kustwacht weten. "De persoon is helaas niet gevonden. De overlevingskans is gezien de omstandigheden nu nog nihil." Er is berekend dat de overlevingstijd twee uur is.

De Kustwacht kreeg rond 11.00 uur de melding binnen over de vermissing. De 23-jarige man was gisterenavond nog aan boord gezien en via internet was vannacht nog onderling contact geweest met een ander bemanningslid.

Er is meerdere keren aan boord gezocht naar de persoon, laat de Kustwacht weten op Twitter.

