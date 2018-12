De 40-jarige Arnhemmer die ervan wordt verdacht zaterdag zijn 12-jarige zoon om het leven te hebben gebracht, blijft de komende twee weken vastzitten. De rechter-commissaris van de rechtbank in Arnhem heeft dat maandag besloten.

De voorgeleiding van de verdachte gebeurde in het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen.

De verdachte is hier na zijn aanhouding zaterdag opgenomen, omdat het Openbaar Ministerie (OM) zorgen heeft over zijn psychische gesteldheid.

De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Ook worden vanwege de privacy van de betrokkenen geen verdere mededelingen gedaan.

Het is niet duidelijk of de man in beeld was bij hulpverlening

Agenten waren zaterdag na een melding naar een huis in de Dragonstraat in Arnhem gegaan. Daar troffen ze het lichaam van de jongen aan en de verdachte.

Volgens De Gelderlander zou een vijftienjarige jongen de woning op tijd hebben kunnen ontvluchten. Hier doet justitie geen mededelingen over. Het is niet bekend of de vader in beeld was bij politie en hulpverlening.

