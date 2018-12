Speelgoedfabrikant Toys Amsterdam waarschuwt consumenten voor het houten telraam van 2-Play. Eigenaren wordt geadviseerd het speelgoed onmiddellijk buiten bereik van kinderen te houden.

Bij controle van dit product is gebleken dat er mogelijk kleine stukjes of houtsplinters van het telraam af kunnen komen.

Dit is gevaarlijk voor kleine kinderen, omdat zij deze stukjes in de mond kunnen nemen en hierdoor het risico op verslikken of verstikken ontstaat.

Het telraam is na 17 februari 2017 verkocht bij vijftig winkels verspreid over Nederland. Mensen die dit speelgoed hebben gekocht, kunnen het terugbrengen bij de winkel waar het is aangeschaft. Het aankoopbedrag wordt terugbetaald.