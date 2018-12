De politie is nog steeds op zoek naar de dader of daders van het schietincident bij de stadionbar De Aftrap in Eindhoven op zaterdag. Daarbij werd een 23-jarige man in zijn been geschoten.

Een 46-jarige man uit Eindhoven raakte gewond doordat hij mishandeld zou zijn. Hij mocht na behandeling naar huis.

De politie vraagt getuigen zich te melden en zoekt ook naar beelden van bewakingscamera's. Van alle aanwezigen werden de gegevens genoteerd. Wat er precies is voorgevallen, weet de politie nog niet.

Het voetbalcafé aan de Mathildelaan werd de rest van de avond gesloten. Het café ligt in de buurt van het Philips Stadion, waar PSV zaterdagavond tegen AZ speelde. Een deel van de Vonderweg, waar het café is gevestigd, werd vanwege het onderzoek gedeeltelijk afgesloten.

