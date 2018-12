De politie heeft zondagavond twee doden aangetroffen in een woning aan de Ordonnansenstraat in Tilburg. Er zou eerder op de avond avond in dezelfde straat geschoten zijn.

De identiteit van de twee is nog niet bekend. Over wat er in het huis is gebeurd, kan de politie nog niets zeggen.

Eerder op de avond kreeg de politie een melding over een schietpartij in de Ordonnansenstraat.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!