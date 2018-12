De kerstdagen zullen dit jaar grijs, kalm en vrijwel overal droog verlopen. Op Eerste Kerstdag is er iets meer kans op zonnige perioden dan op Tweede Kerstdag.

Vanaf maandag wordt het iets minder zacht en krijgen we te maken met maximumtemperaturen tussen de 5 en 7 graden. Het hogedrukgebied dat vanaf Frankrijk de kant van Nederland op komt zorgt voor rustig en droog weer.

Op Kerstavond is het droog en staat er weinig wind. Rond middernacht is het aan zee zo'n 3 graden. Landinwaarts kan het een graadje vriezen en ontstaat er lokaal wat mist.

De laatste keer dat Nederland te maken had met een 'witte' Kerst was in 2010. In het zuidoosten van het land viel toen lokaal 20 centimeter sneeuw.

Voorspelling Eerste Kerstdag. (Afbeelding: Weerplaza)

Veel bewolking tijdens kerstdagen

De feestdagen zullen ondanks het kalme en droge weer bewolkt verlopen. Toch laat de zon zich zo nu en dan zien. Vooral dinsdag is er kans dat de bewolking af en toe wegtrekt. Net als op Kerstavond is er in de nacht kans op mist en kan het in het binnenland licht vriezen.

Op Eerste en Tweede Kerstdag waait er een zwakke tot matige wind en wordt het 4 tot 7 graden. Ook na dinsdag zal het hogedrukgebied het weerbeeld bepalen. Naar verwachting zal het gebied zich nog verder opbouwen, waardoor het rustige weer aanblijft.

Voorspelling Tweede Kerstdag. (Afbeelding: Weerplaza)

