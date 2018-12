Wolken, buien en zon wisselen elkaar zondag af. Vooral in de middag is de kans op zon wat groter. Het waait af en toe even en het wordt een graad of 10.

De ochtend start tamelijk grijs, maar wel droog. In de loop van de ochtend neemt de bewolking toe en valt vanuit het westen op steeds meer plekken regen. Bij een matige westenwind wordt het 7 tot 10 graden.

Vanaf de middag trekt de regen snel weg, waardoor het overgrote deel van de dag vrijwel droog verloopt. De zon schijnt af en toe en het waait amper. Met 5 tot 9 graden is het iets kouder.

In de nacht naar maandag trekt de neerslag geleidelijk zuidwaarts weg en wordt het op de meeste plekke droog. Vanuit het noorden breiden opklaringen zich uit over het hele land, al kunnen in de kustprovincies losse buien binnendrijven.

Maandag overdag is er naast wolkenvelden ook ruimte voor de zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima lopen uiteen van 6 graden in het noordoosten tot 9 graden in het zuidwesten. De wind is zwak en komt meest uit een noordelijke richting.

De kerstdagen verlopen ook vrijwel droog, met soms zon. Op Tweede Kerstdag komen wel meer wolken voor. De maxima liggen rond 5 graden. Tussen Kerst en Oudjaar verandert er weinig.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Dinsdag 7° 2° ZW 2 Woensdag 5° 1° ZW 2 Donderdag 5° 3° ZW 3 Vrijdag 6° 0° ZW 2 Zaterdag 8° 3° W 3

