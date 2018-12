Een 46-jarige man is zaterdagmiddag opgepakt voor de mishandeling van twee personen op een jeugdvoetbaltoernooi in Zwijndrecht. Het zou gaan om de vader van een meisje dat uit een kleedkamer was gedirigeerd.

De verdachte uit Hendrik-Ido-Ambacht heeft volgens de politie eerst een 59-jarige man mishandeld en daarna een 57-jarige vrouw geslagen. Beide slachtoffers komen uit Zwijndrecht.

In het sportcomplex aan de Parklaan vond zaterdag een voetbaltoernooi voor de jeugd plaats. De verdachte is de vader van een meisje dat niet meedeed aan het sportevenement, meldt voetbalvereniging Pelikaan in een schriftelijke verklaring.

Het meisje bevond zich in een van de kleedkamers, waar zij als toeschouwer niet mocht zijn. Haar is meerdere malen verzocht naar buiten te gaan of op de tribune plaats te nemen. Uiteindelijk is ze naar buiten gedirigeerd.

Haar vader is verhaal gaan halen bij een van de organisatoren. Dit liep volgens de vereniging uit de hand. De organisator raakte bij de mishandeling bewusteloos en moest met de ambulance naar het ziekenhuis. Het vrouwelijke slachtoffer liep lichte verwondingen op.

Vanwege de mishandeling besloot de organisatie het evenement stil te leggen. Het toernooi wordt maandag hervat. "Om de veiligheid van onze kinderen, ouders en vrijwilligers te waarborgen, zal de politie vaker aanwezig zijn in de sporthal", laat de voetbalvereniging weten.

