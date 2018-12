Door een schietpartij in de buurt van een Eindhovense PSV-supporterscafé zijn twee gewonden gevallen. Het incident vond rond 20.00 uur plaats op de Mathildelaan.

Eén persoon wordt door ambulancepersoneel behandeld. De ander heeft een schotwond en is overgebracht naar het ziekenhuis, aldus de politie.

Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk. Agenten hebben de gegevens genoteerd van alle bezoekers van stadionbar De Aftrap. Het gaat om enkele tientallen mensen. De zaak is vanwege het onderzoek de rest van de avond dicht.

Het café ligt in de buurt van het Philips Stadion, waar PSV zaterdagavond speelde tegen AZ. Een deel van de Vonderweg, waar het café is gevestigd, is vanwege het onderzoek gedeeltelijk afgesloten. Dit veroorzaakt volgens de politie geen grote hinder voor supporters bij het verlaten van het stadion na de wedstrijd.

