Als een burgemeester een woning of bedrijf sluit vanwege criminele activiteiten, moet veel meer duidelijk worden gemaakt dat hij of zij dit altijd in overleg met politie en justitie besluit, niet in zijn eentje. Daarvoor pleit Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van stedennetwerk G40.

"Laat justitie en politie ook hun handtekening onder de sluitingen zetten, dan heb je drie daders van de goede zaak", zegt hij tegen EenVandaag.

Doordat burgemeesters de afgelopen jaren een steeds grotere rol hebben gekregen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, worden ze ook vaker mikpunt van bedreiging en intimidatie. "Deze situatie kan niet langer duren", zegt Crone, die spreekt namens de veertig grootste gemeenten, exclusief de vier grote steden.

Het sluiten van panden vindt hij wel een goed middel. "Ik vind het logisch dat als er wordt witgewassen in een kapperszaak of kroeg, dat wij bezoekers en bewoners in een straat moeten beschermen door die panden te sluiten. Dat is prima, daarmee pak je criminelen in hun verdienmodel."

Maar wat Crone betreft moet meer worden benadrukt dat de burgemeester geen sheriff is die zelf criminelen opspoort, maar nauw samenwerkt met politie en justitie.

Burgemeesters en ambtenaren geïntimideerd door criminelen

In een peiling geven tientallen burgemeesters aan dat ook ambtenaren worden geïntimideerd door criminelen. Van de 120 burgemeesters die de enquête van EenVandaag en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters invulden, antwoordden er 80 dat dit in hun gemeente speelt.

Ruim de helft van de ondervraagde burgemeesters had de afgelopen drie jaar zelf te maken met intimidaties. "Zeggen dat ze weten waar mijn kinderen naar school gaan en dat ze die wel eens flink aan het schrikken zullen maken", aldus een van hen.

"Het aantal ernstige incidenten neemt de laatste jaren toe. Dat maakt dat het functioneren van de burgemeester in dit mooie ambt steeds ingewikkelder wordt", reageert voorzitter Liesbeth Spies van het Genootschap van Burgemeesters.