De politie heeft donderdag een 25-jarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van de zestienjarige Humeyra bij het Designcollege in Rotterdam dinsdag.

In het kort Humeyra (16) dinsdag doodgeschoten, ex-vriend opgepakt

Zaak tegen man voor mishandeling en bedreiging van meisje voorwaardelijk geseponeerd

Meisje had echter week voor schietpartij weer aangifte gedaan na ontvangen foto met wapens

Inspectie bekijkt handelen politie en reclassering

Uit onderzoek is gebleken dat de 31-jarige Bekir E., die ervan wordt verdacht geschoten te hebben, met minstens twee anderen naar de school was gekomen.

De nu opgepakte man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. In de auto waarmee de vermeende schutter naar de school zou zijn gegaan, is een vuurwapen gevonden.

E. is de ex van het doodgeschoten meisje. Hij stond ten tijde van de schietpartij onder toezicht van reclassering. Een week voor de dodelijke schietpartij had Humeyra aangifte tegen hem gedaan.

Dit gebeurde op 11 december. Ze heeft de politie toen foto's laten zien waarop een persoon met twee vuurwapens stond.

"Deze foto was ruim vijf weken oud. Er is toen besloten een aangifte op te nemen van stalking en bedreiging. Er is besloten om niet tot directe aanhouding over te gaan om de volgende redenen: Als het wapen niet bij verdachte zou worden aangetroffen zou hij snel weer in vrijheid moeten worden gesteld. Nog onduidelijk was waar verdachte zich bevond", stelt het Openbaar Ministerie (OM).

Verdachte had al drie weken geen contact gezocht met slachtoffer

Humeyra zei op dinsdag 11 december tegen de politie dat E. al drie weken geen contact meer met haar had gezocht. "Dit heeft in de beoordeling meegewogen om op dat moment geen aanvullende maatregelen te nemen", zegt het OM.

De politie had op maandag 17 december opnieuw contact met het meisje. Er werd met haar een afspraak gepland op dinsdagmiddag 18 december om 14.00 uur.

Drie kwartier daarvoor werd het meisje doodgeschoten. Ze kon eerst nog wegrennen, maar werd fataal getroffen in het fietsenhok.

De wijkagent heeft de ochtend van de fatale schietpartij nog contact gehad met de familie, die geen nieuwe incidenten te melden had.

Zaak tegen verdachte was voorwaardelijk geseponeerd

E. is door de politierechter eerder veroordeeld voor mishandeling en bedreiging van het meisje. Naast een celstraf van drie weken, werd een contactverbod opgelegd. De man ging in hoger beroep, waardoor de celstraf nog niet kon worden uitgevoerd.

Op 14 september is E. opgepakt op grond van de signalering naar aanleiding van de aangifte van de mishandeling en bedreiging. "Er is toen contact geweest met het slachtoffer. Zij heeft aangegeven op geen enkele wijze meer contact te hebben gehad met verdachte. Er is toen besloten om de zaak voorwaardelijk te seponeren wegens recente bestraffing."

Inspectie doet onderzoek naar handelen politie

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken hoe de reclassering en de politie hebben gehandeld in aanloop naar de schietpartij.

E. zou zich eerder agressief hebben gedragen tegen ex-vriendinnen. Wanneer zij afstand namen, toonde hij "afdwingend, eisend, dreigend en fysiek agressief gedrag", blijkt uit een uit een eerder rapport van de reclassering.

"Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de betrokken organisaties - juist in geval van nood - tijdig en voortvarend optreden", aldus de inspectie.