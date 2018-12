De politie meldt vrijdag dat voorafgaand aan het dodelijke ongeval van vorige week op de A73 bij het Limburgse Sint Odiliënberg een familiedrama heeft plaatsgevonden. De overleden man (35) en de gewonde vrouw waren echtgenoten.

Uit onderzoek blijkt dat zich in de auto iets heeft afgespeeld. De man is in deze situatie op de weg terechtgekomen, aldus de politie. Hij werd liggend op de weg overreden door een andere bestuurder, die geen enkele blaam treft.

Zijn vrouw werd zwaargewond in een maisveld aangetroffen als gevolg van een misdrijf in de relationele sfeer. Zij bevindt zich nog steeds in het ziekenhuis. Inmiddels verkeert zij buiten levensgevaar, en heeft de politie haar donderdag kunnen horen.

Het echtpaar kwam uit Roemenië.In verband met privacy worden vanuit de politie geen verdere mededelingen over de zaak gedaan.

