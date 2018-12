Kopstuk Laurence S. (46) van motorclub Satudarah en drie leden van de supportgroep Saudarah zijn vrijgesproken van drugshandel in het supportershome, oftewel Vak-P bij FC Twente. Volgens de rechtbank in Almelo heeft het Openbaar Ministerie (OM) geen overtuigende bewijzen kunnen leveren.

Dat er handel in cocaïne plaatsvond in en om het supportershome is wel bewezen. Zo werden bij een inval op 6 april tijdens de wedstrijd FC Twente - PSV tientallen pakketjes cocaïne en lege verpakkingen aangetroffen.

Maar wie verantwoordelijk was voor de handel is volgens de rechtbank niet duidelijk geworden. Daarmee strandde ook de aanklacht dat de vier als een criminele organisatie te werk gingen.

Twee van de vier verdachten in deze zaak, beiden lid van supportgroep Saudarah, werden wel schuldig bevonden aan handel in cocaïne vanuit hun woningen. Ze kregen daarvoor celstraffen opgelegd die gelijk zijn aan de tijd die ze in voorlopige hechtenis hebben gezeten, plus voorwaardelijke celstraffen.

Een van de vier verdachten kreeg wegens bezit van een ploertendoder en nepwapens een taakstraf van 120 uur opgelegd.

Het OM had celstraffen van één tot twee jaar geëist. In deze zaak moet binnenkort nog een vijfde verdachte voorkomen, eveneens een lid van de supportgroep. Wegens ziekte was hij twee weken geleden niet bij de behandeling van de zaak.

