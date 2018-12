De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken hoe de reclassering en de politie hebben gehandeld in aanloop naar de schietpartij op het Designcollege in Rotterdam, waarbij de zestienjarige Humeyra werd gedood.

In het kort Zestienjarige Humeyra dinsdag doodgeschoten in fietsenhok vmbo-school, ex opgepakt als verdachte

Man eerder veroordeeld voor mishandeling en bedreiging van meisje. Humeyra had week voor schietpartij weer aangifte gedaan

Inspectie kijkt naar handelingen reclassering en politie voor schietpartij

De 31-jarige Bekir E., de ex van het meisje, zit vast. Hij stond ten tijde van de schietpartij onder toezicht van reclassering.

"Hij was eerder al veroordeeld voor geweld, recent nog voor bedreiging en mishandeling van Humeyra. Hij had een verbod om contact op te nemen met haar. Het meisje had vorige week tegen hem aangifte van stalking gedaan. Daarover zou zij juist die dinsdagmiddag met de politie gaan praten", aldus de inspectie.

Drie kwartier voor het gesprek met de politie werd het meisje doodgeschoten. Ze kon nog wegrennen, maar werd uiteindelijk in het fietsenhok dodelijk getroffen door kogels. E. kon een paar kilometer verderop opgepakt worden.

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat kijken naar hoe de reclassering en de politie hun taken hebben uitgevoerd. "Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de betrokken organisaties - juist in geval van nood - tijdig en voortvarend optreden."

Minister Grapperhaus vindt onderzoek terecht

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vindt het terecht dat de inspectie gaat onderzoeken hoe de politie in Rotterdam en Reclassering Nederland hebben gehandeld in de aanloop naar deze gebeurtenis. "Dat beslissen ze zelf, maar ik denk dat het een verstandige zaak is."

Volgens Grapperhaus is het "vreselijk" dat een meisje van zestien in de fietskelder van haar eigen school is doodgeschoten. "In de eerste plaats voor de familie, maar ook voor de school en de samenleving."

Man liet eerder 'patroon relationeel geweld zien'

E. zou zich eerder agressief hebben gedragen tegen ex-vriendinnen. Wanneer zij afstand namen, toonde hij "afdwingend, eisend, dreigend en fysiek agressief gedrag", blijkt uit een uit een eerder rapport van de reclassering.

De rechter veroordeelde E. in augustus tot zes weken cel voor de mishandeling en bedreiging van Humeyra. Ook kreeg hij een contactverbod opgelegd.

In het vonnis stond al dat er "ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan".

