Het hoger beroep dat draait om de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012 loopt vertraging op omdat er onderzoek naar een potentiële nieuwe getuige nodig is. Rachid El M. zou mogelijk in een video hebben gezegd dat Benaouf A. heeft gelogen in zijn verklaring.

Dat werd vrijdag duidelijk op wat eigenlijk de laatste zitting had moeten zijn. AT5 laat weten dat het proces zeker een maand, maar minder dan drie maanden vertraging zal oplopen.

In de video, die donderdag op de website Misdaadjournalist verscheen, is El M. te zien. De 23-jarige man werd in november veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf voor zijn rol bij de voorbereiding van een helikopterkaping. Het OM is ervan overtuigd dat de man en acht medeverdachten de helikopter wilden kapen om Benaouf A. uit de gevangenis te bevrijden.

El M. zegt op de video onder meer dat hij Benaouf A. heeft horen zeggen: "Ik heb ze even goed geflasht", wat straattaal is voor voor de gek houden. Op een tweede fragment is te horen El M. zegt dat "hij (Benaouf A., red.) de nummer één-getuige is en dat als ze zien dat hij liegt er snel kans is op vrijspraak".

Advocaten willen El M. laten horen op zitting

Die uitspraken zijn volgens de advocaten van de verdachten in deze zaak mogelijk ontlastend voor hun cliënten en zouden om nadere uitleg vragen. Bénédicte Ficq, namens Adil A. (30), en Inez Weski, namens Anouar B. (38), willen El M. dan ook op zitting laten horen.

B. en Adil A. zijn door de rechtbank veroordeeld tot levenslang. Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie in hoger beroep ook levenslang.

Benaouf A., het belangrijkste doelwit van de schietpartij in de Staatsliedenbuurt, zegt dat hij B. heeft herkend als bijrijder van de Audi van waaruit hij werd beschoten. Die verklaring heeft een grote rol gespeeld bij de veroordeling.

Hof wil OM-onderzoek naar authenticiteit video

AT5 meldt dat het hof naar aanleiding van de verzoeken het OM heeft verzocht nader onderzoek te verrichten naar de authenticiteit en de volledigheid van de video en het tijdstip waarop die is opgenomen.

Met deze informatie zal worden besloten of El M. inderdaad moet komen getuigen. Dit betekent een vertraging van het proces dat al de nodige nieuwe verklaringen kende.

Zo kwamen twee nieuwe getuigen naar voren die allebei vast hebben gezeten met Benaouf A., beiden zeggen dat hij tegenover hen heeft toegegeven dat hij heeft gelogen in zijn verklaring.

En derde getuige zegt op zijn beurt te zijn benaderd om tegen Benaouf A. te verklaren en daar tot 200.000 euro voor aangeboden te hebben gekregen.

