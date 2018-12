Het Openbaar Ministerie (OM) wil in hoger beroep een vierde letselonderzoek naar de toedracht van de dood van de achtjarige Sharleyne in 2015, omdat het vooringenomenheid bij een vorige expert vermoedt. Het gerechtshof in Leeuwarden neemt hierover op 18 januari een beslissing.

Dat bleek vrijdag tijdens de eerste regiezitting in het hoger beroep in de zaak, bij het gerechtshof in Leeuwarden.

Twee deskundigen, een Nederlandse patholoog en een Belgische forensisch arts, hadden tijdens de behandeling van de zaak bij de rechtbank in Assen verschillend verklaard over de doodsoorzaak van het meisje. Daarop werd een derde expert ingeschakeld. Die was echter jarenlang een collega van de eerste onderzoeker bij het NFI, stelt het OM, dat nu een Britse deskundige wil laten oproepen.

Het OM wil ook de deskundigheid van de Belgische arts vaststellen door diens hoogleraar naar zijn onderzoek te laten kijken. Daarnaast moeten er twee getuigen, onder wie de oma, worden gehoord.

Moeder werd in juli vrijgesproken

Sharleyne werd in juni 2015 gevonden naast een flat in Hoogeveen. Haar moeder Hélène J. (39) wordt ervan verdacht dat zij het meisje heeft gewurgd en over de balustrade van de tiende verdieping heeft gegooid. Zij werd afgelopen juli vrijgesproken door de rechtbank.

De advocaat van J. vindt dat het OM inzoomt op zijn cliënt als dader. Andere oorzaken, zoals vallen tijdens slaapwandelen of zelfmoord, zijn volgens de raadsman niet uit te sluiten. Ook zou een andere persoon betrokken kunnen zijn geweest.

Zelf wil het hof een deskundige op het gebied van slaapwandelen horen en inzage krijgen in het medisch dossier van Sharleyne.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!