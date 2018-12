Het Openbaar Ministerie (OM) bereidt alsnog een aanklacht voor tegen twee agenten die betrokken zouden zijn bij een netwerk rondom grootschalige hennepteelt en -handel in Almelo, laat een woordvoerder van het OM vrijdag weten.

Eerder deze week moest het OM de aanklacht tegen de agenten intrekken. Voor deelname aan een criminele organisatie was namelijk volgens de rechtbank in Almelo geen aanwijzing in het dossier te vinden.

Justitie wil de agenten nu alsnog vervolgen voor computervredebreuk en schending van het ambtsgeheim. Daarnaast tekent het OM beroep aan tegen de beslissing van de rechtbank over de verdenking deelname aan een criminele organisatie. Want ook daarvoor wil justitie de agenten alsnog voor de rechter brengen.

Het tweetal heeft "de medeverdachten gedurende langere tijd stelselmatig voorzien van politie-informatie, ook op eigen initiatief", aldus het OM. "Daardoor zijn zij onderdeel geworden van die criminele organisatie. Dit gaat wat ons betreft verder dan schending van het ambtsgeheim."

Mannen hebben twee weken vastgezeten

De twee werden begin oktober aangehouden en hebben ruim twee weken vastgezeten. Hun arrestatie volgde op een grote politieactie in september in de wijk Nieuwstraatkwartier in Almelo.

In april zijn de agenten ook al eens aangehouden, waarna ze voorlopig uit hun functie werden ontheven.

Deze week verschenen elf verdachten in deze zaak voor het eerst voor de rechter. In totaal heeft het OM bijna vijftig verdachten in het vizier.

