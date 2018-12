Het wrakingsverzoek dat advocaat Willem Jebbink voor alle rechters van de strafkamer van de Hoge Raad had ingediend is verworpen, zo meldt de wrakingskamer vrijdag.

De advocaat vond dat de manier waarop de Hoge Raad tot een oordeel komt "onzichtbaar en oncontroleerbaar is".

Jebbink valt over het feit dat rechters zich door collega's, zogeheten reservisten, achter de schermen kunnen laten adviseren. Dit noemt de advocaat "onzichtbare beïnvloeding die mogelijk nadelig is voor een advocaat en zijn cliënt".

Volgens de wrakingskamer is de rol van de reservisten echter beperkt tot "rechtskundige bijdragen aan de discussie". "Die bijdragen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de rechtspraak van de Hoge Raad consistent is. En consistentie is in het belang van het vertrouwen in de rechtspraak en van de rechtszekerheid."

Eerder adviseerde de procureur-generaal al het wrakingsverzoek af te wijzen omdat de beraadslaging niet in strijd is met de wet.

In de strafkamer van de Hoge Raad zitten in totaal elf rechters. Drie of vijf van hen doen uitspraak in een strafzaak.

