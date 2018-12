Vrijdag is het vooral in de ochtend op veel plaatsen nat. 's Middags is het vaker droog, met in het zuidwesten ook nog kans op wat zon. Het wordt 9 tot 13 graden.

De ochtend begint bewolkt en vanuit het westen gaat het in het hele land langere tijd regenen. De minima liggen rond 7 graden. De wind draait naar het zuiden tot zuidoosten en wordt zwak of matig. Gedurende de ochtend blijft de regen op veel plaatsen aanhouden.

In de middag wordt het vooral in het zuiden aanmerkelijk droger. Er is dan ook kans op wat zon, vooral in het zuidwesten. De wind draait naar zuidwest en neemt in korte tijd sterk toe; naar matig, en aan zee krachtig of hard. In de kustgebieden is kans op zware windstoten. Het wordt 9 tot 13 graden.

In de nacht naar zaterdag blijft het bewolkt, met grote kans op buien. Plaatselijk kan er zelfs onweer of korrelhagel voorkomen.

De rest van het weekend is het vaak bewolkt en nat, het blijft vrij zacht. Richting de kerstdagen wordt het rustiger en vaker droog dankzij een hogedrukgebied.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zondag 8° 6° ZW 3 Maandag 7° 4° NO 3 Dinsdag 5° 1° ZW 3 Woensdag 5° 3° ZW 3 Donderdag 5° 3° ZW 3

