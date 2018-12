Het Armeense gezin Tamrazyan moet definitief Nederland verlaten. De ouders verblijven sinds eind oktober met hun drie kinderen in de Bethelkerk in Den Haag, waar een non-stopkerkdienst wordt gehouden om hun uitzetting te voorkomen.

Staatssecretaris Mark Harbers zal geen gebruikmaken van zijn discretionaire bevoegdheid, bevestigt de kerk aan NU.nl. Het gezin heeft het bericht donderdagavond gekregen.

De woordvoerder van het ministerie laat weten dat er gesprekken met het gezin plaatsvinden die gericht zijn op hun terugkeer naar Armenië. De kerk laat echter weten dat ze de afwijzing "niet kan rijmen" en zal doorgaan met het kerkasiel. De opstelling van Harbers wordt "hard en onrechtvaardig" genoemd.

De gezinsleden vallen de afgelopen twee maanden terug op een oude regeling die beschrijft dat een kerkdienst niet mag worden onderbroken. Dit betekent wel dat ze de kerk in Den Haag niet mogen verlaten. De kinderen maken hun schoolopdrachten met een huiswerkbegeleider.

Theo Hettema, voorzitter van de Protestantse Kerk Den Haag en woordvoerder van de Bethelkerk, meldde eerder aan NU.nl dat er een gigantische organisatie achter het mogelijk maken van het kerkasiel zat. Tientallen vrijwilligers en ruim 650 voorgangers hadden zich gemeld.

Beroep op kinderpardon werkte niet

Het gezin Tamrazyan kwam negen jaar geleden naar Nederland vanuit Armenië. In procedures over hun verblijfsvergunning is de overheid twee keer in beroep gegaan, stelde Hettema eerder. Dat zorgde ervoor dat de zaak jaren kon duren.

Ook een beroep op het kinderpardon pakte niet in hun voordeel uit, waar de Tamrazyans niet alleen in staan. In 2016 kreeg van de 120 aanvragers slechts één kind een kinderpardon. In veel gevallen wordt de aanvraag afgewezen omdat het gezin in kwestie niet meewerkt aan hun eigen vertrek.

Dit beleid wordt gehekeld door Hettema, die zegt "als kerk hier een geluid in te laten horen".

