Zeven mannen zijn donderdag door de rechtbank Midden-Nederland tot celstraffen van vijf tot tien jaar veroordeeld voor het plegen van een reeks plofkraken op geldautomaten van ING tussen juli 2015 en oktober 2016.

De rechtbank oordeelde dat de groep - in verschillende samenstellingen - verantwoordelijk was voor twee ram- en trekkraken in Uithoorn en Hilversum en plofkraken in Utrecht, Almelo, Driebergen, Axel en Nuland.

Ook twee pogingen tot plofkraken in Weesp en Soest en een poging tot inbraak in een bedrijfspand in Lopik worden als bewezen beschouwd.

Bij het opleggen van de straffen hield de rechtbank rekening met de "zeer professionele" wijze waarop de plofkraakbende te werk ging.

Naast de celstraffen moet de groep ruim 760.000 euro aan schadevergoedingen betalen en ongeveer 370.000 euro aan criminele winst overdragen.

