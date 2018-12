Het huidige kalenderjaar komt in de top drie van de warmste jaren ooit gemeten terecht. Waarschijnlijk wordt 2018 met 11,4 graden gemiddeld de nummer twee, al is de precieze temperatuur nog afhankelijk van het weer in de komende week.

De gemiddelde temperatuur van alle dagen in 2018 is nu 11,6 graden. Doordat het de laatste dagen van 2018 een stuk kouder wordt, is de verwachting van Weerplaza dat het gemiddeld nog 11,4 graden wordt.

Het warmste jaar ooit gemeten is 2014, met 11,7 graden gemiddeld. Vooralsnog staat 2006 met een gemiddelde temperatuur van 11,2 graden op de tweede plek.

Volgens Weerplaza is de kans dat het gemiddeld nog warmer dan 11,7 graden wordt erg klein. Dan moet het tot het einde van het jaar flink warmer worden dan 12 graden. Daarmee lijkt de tweede plek voor 2018 vrij zeker, omdat het volgens de weermodellen ook niet zo koud wordt dat het gemiddelde nog onder de 11,2 graden komt.

Acht van tien warmste jaren in deze eeuw

Een normale gemiddelde jaartemperatuur ligt volgens Weerplaza rond de 10,5 graden. 2018 wordt het vijfde jaar op rij dat flink warmer is. Acht van de tien warmste jaren sinds de metingen begonnen in 1901 waren in deze eeuw. De andere twee waren in de jaren negentig van de vorige eeuw.

In de jaren dertig was de gemiddelde jaartemperatuur 8,9 graden. Sindsdien is die dus gestegen met 1,6 graden. De klimaatmodellen van het KNMI wijzen erop dat een jaartemperatuur van 11,4 graden in 2050 normaal is als de opwarming doorzet.

