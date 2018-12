Het Openbaar Ministerie (OM) wil een nieuw letselonderzoek in de zaak rond de dood van de achtjarige Sharleyne in 2015.

Dat heeft het OM bevestigd naar aanleiding van een bericht van het Dagblad van het Noorden. De doodsoorzaak van het meisje speelt een belangrijke rol in deze zaak.

Het meisje werd in 2015 dood gevonden naast een flat in Hoogeveen. De moeder van het meisje werd al snel als verdachte aangemerkt, maar in eerste instantie niet vervolgd.

De vader van Sharleyne spande een zogenoemde artikel 12-procedure aan, waarmee vervolging van de moeder alsnog werd afgedwongen. Tegen de vrouw was tien jaar cel geëist wegens doodslag, maar zij werd in juli vrijgesproken door de rechtbank in Assen.

Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat meisje gewurgd is

De rechters vonden het niet wettig bewezen dat de moeder het meisje had gewurgd en over de balustrade van de tiende verdieping van het flatgebouw had gegooid.

Deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) konden niet met zekerheid vaststellen dat Sharleyne ook was gewurgd. Zij stelden vast dat het meisje was overleden door de klap. De rechtbank achtte doodslag hiermee niet bewezen.

Het OM ging daartegen in hoger beroep, omdat het vindt dat er wel degelijk wettig en overtuigend bewijs is. Daarom wil het OM nu dat een vierde deskundige de verwondingen van het meisje gaat beoordelen. Daarnaast moet een getuigenverklaring van een buurtbewoner opnieuw bekeken worden.

Tijdens de eerste regiezitting in het hoger beroep, vrijdag bij het gerechtshof in Leeuwarden, zal het OM een toelichting geven.

