De politie onderneemt donderdag een hernieuwde zoektocht naar Sabrina Oosterbeek. De Amsterdamse wordt vermist sinds maart 2017 en is volgens justitie vermoedelijk om het leven gebracht door Sjonny W.

W. wordt ook verdacht van de moord op de dertigjarige Roemeense Mirela Mos (2004) en van de moord op de 26-jarige Monique Roossien (2003). Hij heeft tot dusver geen verklaringen van betekenis afgelegd. De drie vrouwen waren verslaafd en actief in de prostitutie.

Donderdag vindt bij de rechtbank een tussentijdse zitting plaats in de strafzaak tegen W., die sinds juni 2017 in voorarrest zit. De rechtbank hoopt de zaak in juni volgend jaar inhoudelijk te kunnen behandelen.

W. zal op afzienbare termijn voor gedragskundige observatie worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum.

Eerdere zoektochten hadden geen resultaat

Eerdere zoektochten naar stoffelijke resten van Oosterbeek hebben geen resultaat gehad. In maart en april van afgelopen jaar werd onder andere gezocht bij de Waterkant in Diemen en in en rondom de Gaasperplas in Amsterdam.

Na haar verdwijning heeft de politie ook gezocht in de omgeving van Reigersbos. Bij deze zoektocht werd haar fiets teruggevonden.

Op beelden van de lokale tv-zender AT5 is te zien dat de politie opnieuw aan het zoeken is in de Gaasperplas in Amsterdam-Zuidoost. Een OM-woordvoerder kan dit niet bevestigen.