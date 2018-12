Het uitgeprocedeerde Armeense gezin Tamrazyan hoopt voor de feestdagen te horen te krijgen dat het in Nederland kan blijven. De Tamrazyans krijgen sinds eind oktober via een onafgebroken kerkdienst onderdak in de Bethelkerk in Den Haag. Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt donderdag echter dat hun situatie 'uitzichtsloos' is.

Theo Hettema, voorzitter van de Protestantse Kerk Den Haag en woordvoerder van de Bethelkerk, heeft tegen NU.nl gezegd dat in november een dossier met nieuwe omstandigheden rond het gezin Tamrazyan en Armenië is aangeboden aan staatssecretaris Mark Harbers.

De non-stopkerkdienst die sinds eind oktober in de Bethelkerk wordt gehouden, moet ervoor zorgen dat de familie de tijd krijgt om tot een vergelijk te komen met het ministerie. De gezinsleden vallen terug op een regeling waardoor ze, zolang de dienst gaande is, niet uit de kerk gehaald kunnen worden en uitgezet kunnen worden.

De gezinsleden hopen nu op het verlossende bericht dat ze alsnog mogen blijven. Hun ogen zijn daarbij gericht op Harbers.

Ministerie ontkent nieuwe informatie in dossier-Tamrazyan

Een woordvoerder van het ministerie laat echter aan NU.nl weten dat er geen nieuwe informatie is, en dat de asielsituatie van het gezin ongewijzigd is.

De eerdere verklaring van staatssecretaris Mark Harbers, dat de toekomst van het gezin in Armenië ligt, blijft van kracht, aldus de woordvoerder.

Harbers stelde begin november: "Het gezin heeft al vele malen te horen gekregen dat ze Nederland moeten verlaten. Ze hadden opvang in een gezinslocatie en zijn daar zelf vertrokken. Deze keuze hebben ze zelf gemaakt. De situatie lijkt me tamelijk uitzichtloos."

Kinderen krijgen huiswerkbegeleiding

In de kerk is een klein appartement, dat ook deels voor opslag werd gebruikt. Hier is ruimte gemaakt voor het gezin. Voor de kinderen is huiswerkbegeleiding geregeld. "Het is lastig, maar we proberen te regelen dat ze zo iets aan school kunnen doen", zegt Hettema.

Het jongste kind uit het gezin, veertien jaar oud, zit op het vwo. "We probeerden voor hem te regelen dat hij een vrijgeleide voor school kon krijgen", aldus de voorzitter. Dat is niet gelukt. "Ze kunnen wel een luchtje scheppen in de tuin en op het balkon, maar dat is het enige wat er in zit."

'Gigantische organisatie achter kerkasiel'

Volgens Hettema zit er een gigantische organisatie achter het mogelijk maken van het aanbieden van kerkasiel. Vrijdag om 13.30 uur hebben de vrijwilligers een doorlopende kerkdienst van 1.345 uur gerealiseerd.

"We zijn begonnen met predikanten uit eigen kring, maar al snel sloten andere kerken zich aan. Heel veel voorgangers hebben zich aangemeld om een uur of meerdere uren in te vullen. Ruim 650 mensen zijn voorgegaan of zullen de komende weken voorgaan."

Ook zijn er vijftig tot zeventig vrijwilligers die bijvoorbeeld boodschappen doen en andere zaken regelen.

De dienst in de Bethelkerk. (Foto: ANP)

Gezin kwam negen jaar geleden naar Nederland

Het gezin Tamrazyan kwam negen jaar geleden naar Nederland vanuit Armenië. Volgens de voorzitter kreeg de vader, die politiek actief was in zijn thuisland, een verblijfsvergunning. De overheid ging echter tot twee keer toe in hoger beroep.

Na zes jaar procederen vanuit de overheid - het duurde volgens Hettema erg lang voordat het materiaal voor het beroep was verzameld - hoorden de gezinsleden dat ze toch geen verblijfsvergunning zouden krijgen. Ook een beroep op het kinderpardon pakte niet in hun voordeel uit.

Hier staan de Tamrazyans overigens niet alleen in. In 2016 kreeg van de 120 aanvragers slechts één kind een kinderpardon. In veel gevallen wordt de aanvraag afgewezen, omdat het gezin in kwestie niet meewerkt aan hun eigen vertrek. Dit beleid wordt gehekeld door Hettema, die zegt "als kerk hier een geluid in te laten horen".

