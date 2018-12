De rechtbank van Rotterdam heeft voor het eerst iemand bestraft voor straatintimidatie. De 36-jarige Everon El F. kreeg een voorwaardelijke geldboete van twee keer 100 euro opgelegd.

De man stond terecht voor het lastigvallen van acht vrouwen op twee verschillende momenten. Straatintimidatie is sinds dit jaar strafbaar in Rotterdam. Het gaat om sissen, naroepen, achternalopen, om seks vragen en in het nauw drijven.

El F. is de allereerste in Nederland die zich daar voor de rechter voor moest verantwoorden. De Rotterdammer stond woensdag terecht voor het lastigvallen van in totaal acht vrouwen op twee verschillende dagen in de zomer. Hij riep de vrouwen na, liep achter ze aan, maakte kus- en handgebaren of ging op een bankje dicht naast een vrouw zitten.

Handhavers van de gemeente waren hier getuige van. Een aantal vrouwen heeft nadrukkelijk laten weten dat ze niet gediend waren van de toenadering van de man, een aantal liep weg.

Rotterdammer heeft spijt van zijn gedrag

De Rotterdammer vertelde de rechter dat hij nooit meer vrouwen zal naroepen op straat. Hij heeft er spijt van. "Ik bedoelde het als compliment, ik wist niet dat het strafbaar was."

El F. is vrijgezel, vertelde hij de rechter, en wil graag een vriendin. Daarom zei hij dingen als "Hé mooie dame" of "Hé schatje". "Ze waren heel mooi", zei hij tegen de rechter. "Echt goede vitamine voor je ogen."

Het aanspreken van vrouwen en dingen zeggen als 'hé mooie dame' of 'hé schatje' is niet strafbaar, zei de rechter. Echter, door de handelingen van El F., zoals de kushandjes en het achternalopen, is hij wel in overtreding.

Het Openbaar Ministerie (OM) had twee geldboetes van 190 euro geëist.

Sissen en naroepen zijn strafbaar

Rotterdam heeft extra handhavers aangenomen en er zijn speciale trainingen voor handhavers ontwikkeld. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam bleek eerder dat in Rotterdam vrijwel alle vrouwen tussen 18 en 45 jaar met seksuele straatintimidatie te maken hebben.

In Amsterdam is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ook een bepaling opgenomen die straatintimidatie strafbaar stelt. In de hoofdstad zijn nog geen verdachten opgepakt.

Het OM heeft in totaal zeven zaken van straatintimidatie in behandeling. Daarvan werden er woensdag twee behandeld. Die hadden betrekking op dezelfde verdachte. De straf is een boete van maximaal 4.100 euro of drie maanden cel.

