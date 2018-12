De verdachte van het doodschieten van de zestienjarige Humeyra op een Rotterdamse school had een contactverbod vanwege een eerdere bedreiging en mishandeling.

De 31-jarige verdachte hield zich niet aan dat verbod, waarna het meisje de politie inschakelde.

De laatste rechtszaak tegen de man was in augustus, vanwege het bedreigen en mishandelen van Humeyra. Hij kreeg toen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd, waar onder meer een contactverbod aan werd toegevoegd. De verdachte ging daartegen in beroep, maar het contactverbod was wel direct van kracht.

Het meisje deed vorige week opnieuw aangifte, waarop de politie een nieuw onderzoek startte. Daarvoor had de politie dinsdag om 14.00 uur een afspraak met het meisje. "Drie kwartier daarvoor werd ze om het leven gebracht", meldt de politie.

Politie kon verdachte snel oppakken

Het meisje stierf in het fietsenhok bij de school, nadat ze onder vuur was genomen. De politie kon al snel de verdachte lokaliseren en oppakken, hij bevond zich op enkele kilometers bij het Designcollege vandaan. In de auto waarin de verdachte zat, zaten tijdens het schietincident mogelijk nog meer mensen, aldus de politie.

De verdachte stond volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) onder toezicht van de reclassering. Daar meldde de man zich volgens de afspraken.

Het zestienjarige slachtoffer en de verdachte komen allebei uit Rotterdam. Het is niet duidelijk wat de aanleiding van het schietincident was. Dat wordt nog onderzocht door de politie.

Burgemeester Aboutaleb was bij samenzijn op school

Op woensdag is een samenzijn op de school georganiseerd. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb was daarbij aanwezig.

Aboutaleb vertelde dat hij een uurtje binnen is geweest en met de leerlingen heeft gesproken. In de school is een herdenkingsboom neergezet waar leerlingen een boodschap aan kunnen hangen.

De burgemeester schreef de woorden "waanzin, waarom" in zijn boodschap.

