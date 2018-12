De politie vermoedt dat voorafgaand aan het dodelijke ongeval van vorige week op de A73 bij Sint Odiliënberg een misdrijf heeft plaatsgevonden.

In de nacht van 12 op 13 december trof de politie na een melding een lichaam op het wegdek van de snelweg aan. Verderop werd in een maisveld een auto gevonden met daarin een zwaargewonde vrouw.

Zij was zwaargewond en werd na behandeling ter plaatste met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de vrouw deze week kunnen spreken. Zij verkeert inmiddels niet meer in levensgevaar.

"We gaan uit van een ongeval, waar een misdrijf aan vooraf gegaan is", zegt een politiewoordvoerder. Volgens 1 Limburg had de vrouw een steekwond in haar borst, maar de politie doet daar geen uitspraken over.

Aan de hand van documenten in de auto heeft de politie de identiteit van de twee kunnen achterhalen. Het ging om een uit Roemenië afkomstig stel. De man was 35 jaar oud en de leeftijd van de gewonde vrouw is nog niet duidelijk.

De komende dagen hoopt de politie meer duidelijkheid over het mysterieuze ongeval te scheppen.

