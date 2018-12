De 37-jarige man die ervan verdacht wordt eerder deze maand doorgereden te zijn na een dodelijk ongeval met een zeventienjarig meisje in Den Bosch, is woensdag opnieuw opgepakt. Justitie verdenkt hem van rijden onder invloed van verdovende middelen.

De man zou ook door rood zijn gereden voordat hij de tiener schepte.

Hij wordt nogmaals gehoord en zal "mogelijk later deze week worden voorgeleid". Het meisje werd na het ongeluk in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis en overleed een dag later aan haar verwondingen.

De man, die doorreed maar later kon worden aangehouden, was tijdens de arrestatie onder invloed van alcohol. Ook lag er een kleine hoeveelheid hennep in zijn auto.

