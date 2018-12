Criminelen Naoufal 'Noffel' F. en Muhammed S. zijn mogelijk betrokken bij de liquidatie van Vincent Jalink. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekendgemaakt op een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen een van de vermoedelijke uitvoerders van de liquidatie, Gideon G. (29).

De 38-jarige Jalink, organisator van grote feesten en een bekende van de politie, werd op 28 mei 2016 voor de ogen van zijn negenjarige zoontje doodgeschoten in Diemen.

F. is al eerder veroordeeld tot achttien jaar cel voor het opdracht geven tot de liquidatie van Peter 'Pjotr' R. in Diemen in 2015. Hij is tegen deze straf in hoger beroep gegaan.

Ook wordt hij genoemd als de mogelijke opdrachtgever van de moord op Ali Motamed, in december 2015 in Almere. In dit onderzoek viel ook de naam van S., maar volgens zijn advocaat, Leon van Kleef, wordt hij in deze zaak niet vervolgd.

Verdenking zou voortkomen uit PGP-berichten

Het Parool schrijft dat de verdenking tegen de twee mannen voortkomt uit PGP-berichten (Pretty Good Privacy) van versleutelde telefoons. Hieruit zou volgens justitie af te leiden zijn dat F. en S. de uitvoerders van de moord op Jalink hebben aangestuurd.

Volgens Van Kleef is dat wat betreft zijn cliënt onzin. "Die berichten heb ik in ieder geval niet ingezien", verduidelijkt hij. "Er wordt wel gesproken over iemand die 'gedaan' moet worden", legt hij uit. "De politie denkt dat dat over Jalink gaat."

S. veroordeeld voor leidinggeven aan criminele organisatie

S. werd begin december veroordeeld tot dertien jaar cel voor het leidinggeven aan een organisatie die vanuit Zuid-Amerika cocaïne invoerde naar Europa en aan land bracht met behulp van viskotters.

Hij kwam in beeld als verdachte in het onderzoek naar de liquidatie op R. Het OM had communicatie tussen F. en S. ingezien, waarin werd gesproken over drugssmokkel.

Opvallend genoeg werd in oktober van dit jaar de Urker visser André K. aangehouden. Hij zou mogelijk een financieel conflict hebben gehad met Jalink. Zijn naam viel eveneens in het onderzoek naar de drugssmokkel met viskotters. Hij is inmiddels weer op vrije voeten.

Inhoudelijke behandeling liquidatie Jalink uitgesteld

De rechtbank had het voornemen de zaak tegen G. inhoudelijk te behandelen, maar ontwikkelingen in het onderzoek hebben dat doorkruist.

De verwachting is nu dat de zaak tegen de zomer inhoudelijk op zitting komt.

