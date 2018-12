De man die wordt verdacht van het doodschieten van een scholiere in Rotterdam is een bekende van de politie en justitie, heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) aan RTV Rijnmond laten weten.

De 31-jarige man stond volgens haar onder toezicht van de reclassering. Daar meldde hij zich volgens de afspraken. Waar hij voor veroordeeld was, is niet bekend.

Het slachtoffer en de verdachte komen beiden uit Rotterdam en waren volgens de politie bekenden van elkaar. Het is onduidelijk wat hun relatie precies was en wat de aanleiding voor het schietincident was. "Het onderzoek in de school is nog gaande en uit zorgvuldigheid zeggen we op dit moment zo min mogelijk over de zaak", aldus de politie.

De 31-jarige verdachte werd kort na de schietpartij op de Bergselaan aangehouden. Het zestienjarige slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Een woordvoerder van de politie meldt dat het schietincident rond 13.00 uur plaatsvond in de fietsenstalling van het Rotterdam Designcollege. Volgens getuigen zou er zeven tot acht keer geschoten zijn.

Burgemeester Aboutaleb aanwezig bij bijeenkomst

De school organiseert woensdagochtend een bijeenkomst voor leerlingen. Daar zullen ook Slachtofferhulp en de politie bij aanwezig zijn. Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft dinsdagavond laten weten dat hij de bijeenkomst woensdagochtend zal bijwonen.

Aboutaleb liet vlak na het schietincident al weten dat hij meeleeft met de familie van het meisje, haar vrienden en omstanders die getuige waren.