De twee verdachten die vastzitten in verband met het laten ontploffen van twee handgranaten in Delft op 17 mei, blijven voorlopig in de cel.

De rechtbank in Den Haag verwierp dinsdag verzoeken van hun advocaten om hun voorlopige hechtenis te schorsen.

De 23-jarige Dean P. uit Delft en de 41-jarige Michael B. uit Den Haag werden in juni aangehouden toen ze in Noordwijk samen in een auto zaten.

De jongste verdachte werd in september voorlopig in vrijheid gesteld in verband met de zwangerschap van zijn vriendin, maar werd onlangs opnieuw vastgezet.

Aanleiding daarvoor waren nieuwe verdenkingen. Aanvankelijk verdacht het Openbaar Ministerie (OM) P. alleen van het bezit van vuurwapens en een handgranaat.

Maar op basis van nader onderzoek, onder meer een reconstructie van het incident, beschuldigt het OM hem ook van betrokkenheid bij de explosie.