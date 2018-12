Een zestienjarig meisje is dinsdagmiddag om het leven gekomen bij een schietpartij bij een middelbare school aan de Essenburgstraat in Rotterdam. De politie heeft korte tijd later op de Bergselaan, een paar kilometer verderop, een 31-jarige verdachte aangehouden.

Een woordvoerder van de politie meldt dat het schietincident rond 13.00 uur plaatsvond in de fietsenstalling van het Rotterdam Designcollege. Volgens getuigen zou er zeven tot acht keer geschoten zijn.

Hulpdiensten hebben geprobeerd het meisje te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten.

Het slachtoffer en de verdachte komen allebei uit Rotterdam en waren volgens de politie bekenden van elkaar. Het is onduidelijk wat hun relatie precies was en wat de aanleiding was voor het schietincident.

De familie van het meisje is op de hoogte gebracht en wordt net als getuigen opgevangen. Diverse leerlingen waren getuige van de schietpartij.

Momenteel mogen de leerlingen het gebouw niet in om hun spullen op te halen. De politie heeft het gebouw aan de Essenburgstraat en de omgeving afgezet. Op sommige plekken in het gebouw zijn nog wel leerlingen aanwezig.

Schietpartij heeft 'onwijs grote impact' op school

Volgens bestuursvoorzitter Mark Otto van LMC Voortgezet Onderwijs, waar de school onder valt, heeft de schietpartij "een onwijs grote impact". De school telt ongeveer driehonderd leerlingen. Het slachtoffer zat in het vierde leerjaar van de vmbo-school.

Hoeveel leerlingen de fatale schietpartij hebben gezien, weet Otto niet. "Maar het gaat om een klein groepje."

Otto wil graag dat de leerlingen woensdag naar school komen. Hoe die dag eruit gaat zien, weet hij nog niet.

Aboutaleb 'leeft mee' met nabestaanden en omstanders

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft dinsdagmiddag met "afschuw en verdriet" het nieuws van de schietpartij in Rotterdam tot zich genomen, laat zijn woordvoerder weten.

"Hij leeft enorm mee met de familie van het meisje, haar vrienden en de omstanders die getuigen waren."

Volgens de zegsman wordt de burgemeester continu geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Ook heeft hij contact met de school. "We doen alles om de school nu te helpen", aldus de woordvoerder.

