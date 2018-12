Nederlandse reizigers pakken vaker de trein voor internationale reizen, schrijft Trouw dinsdag op basis van informatie van de NS en Treinreiswinkel. De organisaties stellen dat dit een gevolg is van de discussie over de vervuiling van de luchtvaart.

Het afgelopen jaar zag de NS het aantal reizigers naar Berlijn met 9 procent toenemen en het aantal reizigers naar Brussel met 12 procent. Op het traject van de Thalys van Amsterdam naar Parijs was er een toename van 6 procent te zien, bericht Trouw.

Een woordvoerder van de NS zegt tegen de krant dat de discussie over de CO2-uitstoot van vliegtuigen voor de groei heeft gezorgd en wijst naar de verbinding tussen Amsterdam en Berlijn. "Verrassend, want dat is niet aantrekkelijker of sneller geworden. Het is alleen meer in het nieuws gekomen als alternatief voor vliegen."

In een verdere toelichting zegt de NS tegen NU.nl dat meer reizigers zeggen de trein te pakken vanwege duurzaamheid. "Door de toenemende aandacht voor klimaat is dit de laatste jaren toegenomen", aldus de woordvoerder.

Meer bestemmingen van Thalys

De NS speelt daar verder op in door bijvoorbeeld de Thalys te verlengen en meer bestemmingen toe te voegen aan het aanbod. Zo wordt er sinds dit jaar ook naar Disneyland gereden.

Afgelopen najaar bleek uit een panelonderzoek van de NS dat 46,3 procent van de reizigers de trein koos als vervoersmiddel om de impact op het milieu te minimaliseren, laat de woordvoerder weten. Daarmee was het de voornaamste reden, gevolgd door comfort en gemak.

'Aantal passagiers stijgt flink'

Ook Treinreiswinkel zag een flinke groei van ruim 30 procent ten opzichte van 2017. Na de NS verkoopt deze reisorganisatie de meeste internationale treintickets in Nederland. Het aantal passagiers is gestegen van 130.000 naar 170.000 dit jaar.

"Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat vliegen vervuilend is en zien de trein als een alternatief", zegt Treinreiswinkel-directeur Helmut Brall tegen Trouw.

Groei verwacht op traject Amsterdam-Londen

Sinds april rijden hogesnelheidstreinen van Eurostar tussen Amsterdam en Londen. Momenteel moeten reizigers die van deze lijn gebruikmaken in Brussel uitstappen voor een paspoort- en veiligheidscontrole.

De hogesnelheidstreinen kunnen een snelheid van 300 kilometer per uur bereiken. In drie uur en een minuut is de trein van Londen naar Rotterdam gereden. Veertig minuten later wordt Amsterdam bereikt.

Door de overstap en controles in Brussel duurt de heenreis beduidend langer: op zijn snelst vier uur en veertig minuten. De NS verwacht dat dit traject vanaf 2020 groeit als dit een rechtstreekse reis wordt.

