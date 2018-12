Een 38-jarige man is dinsdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld voor vijf brandstichtingen in een natuurgebied in Dalfsen tijdens de droogte van afgelopen zomer. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan 81 dagen voorwaardelijk, opgelegd.

De celstraf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Na kort beraad besloten de rechters al uitspraak te doen in de zaak. Normaal gebeurt dat na twee weken.

De man heeft vijf van in totaal zes branden tussen 28 juni en 8 juli bekend. Hij is vrijgesproken voor één brandstichting, omdat hij toen niet in de buurt van het natuurpark was.

De branden zorgden afgelopen zomer voor veel commotie in Dalfsen. De burgemeester besloot het landgoed Rechteren enige tijd af te sluiten voor het publiek.

