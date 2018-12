Het gerechtshof in Arnhem heeft het verbod op chapters van de motorbende Bandidos dinsdag opgeheven. Wel blijft het verbod op Bandidos Holland in stand, blijkt uit het vonnis.

Volgens een woordvoerder van het hof houdt dit bijvoorbeeld in dat leden van het chapter in Sittard 'Bandidos Sittard' op hun clubkleding mogen hebben staan.

Bandidos Holland blijft wel verboden, omdat de motorbende volgens het hof op gewelddadige wijze rivaliseert met andere motorclubs. "Ook krijgen leden die de club willen verlaten te maken met geweld en dreiging van geweld."

Volgens het advocatenkantoor Fiqc & Partners, dat Bandidos bijstond, is het verbod voor een belangrijk deel teruggedraaid. Er zouden geen praktische gevolgen zijn voor het verbod op Bandidos Holland.

Rechtbank zag Bandidos eerder als één organisatie

De rechtbank in Utrecht oordeelde eerder ook dat de motorbende in Nederland verboden moest worden. In tegenstelling tot het hof oordeelde de rechter toen wel dat Bandidos gezien moest worden als één organisatie. Volgens de rechter vormde de vereniging een gevaar voor de openbare orde, wat een civielrechtelijk verbod rechtvaardigde.

Het is een tegenslag voor het Openbaar Ministerie (OM), dat de strijd aan is gegaan met meerdere motorbendes in Nederland. Zo volgde er ook een verbod op Satudarah en heeft justitie bekendgemaakt ook een zaak tegen de Hells Angels en No Surrender te beginnen.

In een reactie stelt het OM tevreden te zijn met het verbieden van Bandidos Holland, maar zich "niet te kunnen vinden" in de afweging van het hof met betrekking tot de chapters.

Motorclub Bandidos is sinds 2014 in Nederland gevestigd en heeft chapters in Sittard, Nijmegen en Utrecht.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!