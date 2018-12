De advocaat-generaal heeft dinsdag geadviseerd het vonnis van Dino Soerel in het zogeheten Passageproces in stand te houden. De 57-jarige man kreeg vorig jaar levenslang opgelegd voor zijn aandeel in de liquidaties van Kees Houtman en Thomas van der Bijl.

In het kort Advocaat-generaal adviseert Hoge Raad over cassatie in Passageproces, oordeel Hoge Raad moet nog volgen

In proces, dat draait om meerdere liquidaties in onderwereld, kregen onder anderen Dino Soerel en Jesse R. levenslang opgelegd

Soerel onlangs ook aangehouden voor betrokkenheid bij liquidatie Willem Endstra

Het gaat om een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die uiteindelijk zelfstandig zal beoordelen of de rechtszaak opnieuw moet worden bekeken.

Ook de straffen die zijn uitgesproken tegen Jesse R. (levenslang), Mohamed R. (levenslang) en Siegfried S. (levenslang) kunnen wat de advocaat-generaal betreft in stand gehouden worden.

De verklaringen van twee kroongetuigen, Peter la Serpe en Fred Ros, waren van belang in de zaak. Zo verklaarde Ros met name belastend voor Soerel, door te zeggen dat hij door hem was benaderd voor de moord op Van der Bijl. Die werd in 2006 doodgeschoten in café De Hallen in Amsterdam.

Bezwaren richten zich op kroongetuigen

Veel van de bezwaren van de verdachten spitsen zich toe op de gang van zaken rond deze kroongetuigen. Advocaat Sander Janssen, die in het Passageproces Jesse R. bijstaat, heeft in september bij de Hoge Raad betoogd dat het Openbaar Ministerie (OM) met de beide kroongetuigen buiten zijn wettelijke boekje is gegaan door hun naast strafvermindering ook financieel voordeel toe te zeggen.

De advocaat-generaal constateert wel dat de uitwerking van de kroongetuigenregeling niet op alle onderdelen even helder is. "Maar dit geeft geen aanleiding tot vernietiging van de uitspraken." Van ontoelaatbare toezeggingen is volgens de advocaat-generaal geen sprake geweest.

Het oordeel van de Hoge Raad wordt eind april verwacht.

Soerel zou samenwerken met Holleeder

Het OM denkt dat Soerel samen met Stanley Hillis, die in 2011 werd doodgeschoten, en Willem Holleeder een crimineel driemanschap heeft gevormd. Holleeder staat momenteel terecht voor de liquidaties van Houtman en Van der Bijl, waar Soerel dus al voor veroordeeld is.

Daarnaast is Soerel onlangs opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Willem Endstra, waar Holleeder ook voor terechtstaat.

Het Passageproces is de langstlopende strafzaak in de Nederlandse geschiedenis. In totaal stonden tien verdachten terecht en liep de zaak tien jaar.

