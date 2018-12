De veroordeling van Heringa wegens het bieden van hulp aan zijn bejaarde moeder om een einde aan haar leven te maken, moet in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Bleichrodt de Hoge Raad in zijn conclusie van dinsdag.



De 75-jarige Heringa hielp zijn moeder in 2008 met het mengen van pillen door haar yoghurt. Hij wilde haar een vrijwillig levenseinde geven toen artsen dat weigerden. De hoogbejaarde vrouw woonde in een verzorgingstehuis, had ernstige rugklachten en was grotendeels blind.

Heringa hielp haar onder meer de benodigde medicijnen te verzamelen. De zoon vindt de strafwet tegen hulp bij zelfdoding achterhaald. Door zijn optreden is zijn moeder menswaardig gestorven, meent hij.

De euthanasiewet die in 2002 is ingevoerd stelt dat euthanasie alleen gepleegd mag worden door artsen en ook alleen als er sprake is van "ondraaglijk en uitzichtloos lijden".

Zaak tegen Heringa loopt al jaren

De zaak loopt al jaren en kwam al bij de Hoge Raad terecht, die de zaak terug naar het gerechtshof verwees. De hoogste rechter bepaalde dat het proces over moest, omdat het hof in Arnhem het beroep op een noodsituatie te makkelijk had gehonoreerd.

Op 18 januari van dit jaar werd de man door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke celstraf. De aanklager in Den Bosch twijfelde niet aan de integere drijfveren van Heringa, maar vond wel dat hij straf verdient omdat hij zijn eigen weg is gegaan. Het Openbaar Ministerie (OM) had drie maanden voorwaardelijk geëist.

Heringa's advocaat Wim Anker reageerde in januari verbaasd op het vonnis en zei teleurgesteld te zijn over de uitspraak. "Het is alsof er een crimineel terecht heeft gestaan en we blij moeten zijn dat hij niet naar de gevangenis hoeft. De negatieve omstandigheden zijn onder een vergrootglas gelegd en de positieve aspecten heb ik niet gehoord."

Heringa besloot in cassatie te gaan.

