Dinsdagochtend start op veel plekken grijs, met lage bewolking en lokaal mistbanken of nevel. Het blijft droog en het wordt 6 tot 8 graden.

In de loop van de dag breekt in het zuidoosten de zon vaker door. In het noorden en westen is de kans op zon daarentegen erg klein. Er waait een zuid(oosten) wind, die matig van kracht is.

In de avond trekt er weer bewolking over het land, maar blijft het wel droog. In de nacht naar woensdag gaat het vanuit het westen regenen. De woensdag begint opnieuw grijs en in de ochtend is er vooral in het oosten nog kans op een bui.

Woensdagmiddag kunnen er in het westen enkele buien ontstaan. Het wordt met 7 tot 9 graden opnieuw zacht voor de tijd van het jaar. Donderdag wordt naar verwachting een bewolkte dag met af en toe wat regen. Het wordt dan 6 tot 8 graden.

Vanaf vrijdag wordt het nog iets zachter en wisselvalliger. Zaterdag wordt het 7 tot 10 graden en zondag komen daar nog 1 tot 2 graden bovenop. Normaal gesproken is het in deze tijd van het jaar gemiddeld 4 tot 6 graden.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Woensdag 8° 5° ZO 4 Donderdag 8° 5° ZW 4 Vrijdag 10° 6° W 5 Zaterdag 10° 7° W 5 Zondag 10° 6° ZW 5

