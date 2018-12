De politie heeft in de nacht van maandag naar dinsdag rond 00.45 uur in de Hollandse IJssel bij Capelle aan den IJssel het lichaam gevonden van de vermiste verkeersregelaar die maandagmiddag te hulp schoot nadat een automobilist de rivier in reed.

De 51-jarige man uit Rotterdam werd volgens de veiligheidsregio sinds maandagmiddag 14.00 uur vermist.

Een auto reed maandagmiddag op de Groenedijk het talud af en belandde in de rivier. De verkeersregelaar, die wegens wegwerkzaamheden ter plaatse was, dook meteen het water in om de automobiliste te redden. Hij kwam na zijn reddingspoging niet meer boven water.

De automobiliste, een 75-jarige vrouw uit Capelle, bleek na de berging van de auto te zijn overleden.

De politie bleef maandag met een sonarboot op zoek naar de man. Volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waren de overlevingskansen vanwege de sterke stroming en het koude water niet groot.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!