Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in het hoger beroep in de zaak die draait om de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt opnieuw levenslange celstraffen tegen Adil A. en Anouar B. geëist.

Justitie is ervan overtuigd dat de twee mannen verantwoordelijk zijn voor het doodschieten van Youssef Lkhorf (28) en Said El Yazidi (21) in 2012.

Het eigenlijke doelwit van de schietpartij was Benaouf A., die zelf ternauwernood kon ontsnappen. Zijn getuigenis is een belangrijk onderdeel in het proces tegen Adil A. (30) en Anouar B. (38). Hij stelt de laatstgenoemde herkend te hebben toen de schietpartij in de Amsterdamse buurt begon.

"In een tijdbestek van minder dan tien minuten zijn twee doden gevallen en waren drie mensen bijna gedood. De waarde van een mensenleven is voor de verdachten kennelijk erg laag", aldus justitie tijdens het uitspreken van de strafeis.

Meerdere getuigen leggen verklaring af in hoger beroep

In het hoger beroep hebben meerdere nieuwe getuigen een verklaring afgelegd. Zo stelden twee voormalige medegedetineerden van Benaouf A., die zelf is veroordeeld voor betrokkenheid bij een andere liquidatie in de onderwereld, dat hij loog en Anouar B. niet heeft herkend.

Het OM stelt dat deze getuigenverklaringen geen aanleiding is voor het innemen van een ander standpunt. Daarnaast heeft nog een voormalig medegedetineerde van Benaouf A. gezegd dat hij benaderd is om in het nadeel van de man te verklaren. Hij zou hier tot wel 200.000 euro voor krijgen. Ook Benaouf A. stelde eerder dat hij onder druk is gezet om anders te verklaren.

Rechtbank legde eerder levenslange celstraffen op

In de eerste aanleg in de zaak kwam de rechtbank in 2015 tot levenslange celstraffen voor de twee verdachten. Er werd zwaar getild aan het "ongekend gewelddadige optreden".

Naast Benaouf A. en de twee slachtoffers, werden ook twee motoragenten beschoten met kalasjnikovs. Zij konden zichzelf in veiligheid brengen door zich van hun voertuig te laten vallen.