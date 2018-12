Drie getuigen in de strafzaak rond de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt staan inmiddels lijnrecht tegenover elkaar. Volgens twee van hen heeft de centrale getuige Benaouf A. consequent gelogen.

Dit tweetal speelt pas sinds enkele dagen een rol in het proces. De zaak wordt nu in hoger beroep behandeld.

Benaouf A. is sinds het begin getuige geweest. Hij was het eigenlijke doelwit van het extreme vuurwapengeweld, dat op 29 december 2012 aan twee jonge vrienden van Benaouf A. het leven kostte.

Een cruciaal onderdeel van zijn verklaring is dat hij verdachte Anouar B. (38) als een van de daders heeft herkend. B. en medeverdachte Adil A. (30) zijn eerder veroordeeld tot levenslang.

Donderdag werd bekend dat een voormalige medegedetineerde Benaouf A. betichtte van liegen. Vrijdag herhaalde hij deze woorden in rechtbank. Mohamed H. zei dat A. hem vertelde dat hij de naam van Anouar B. bij de politie had laten vallen in de hoop dat daardoor andere namen zouden komen bovendrijven.

Maandag sprak Jalal L. woorden van dezelfde strekking. De getuige verklaarde dat Benaouf A. de "jongens" niet heeft herkend op het moment dat er geschoten werd, maar dat hij ze "mee de afgrond in wilde nemen". Volgens hem zou het een strategie van Benaouf A. zijn om achter de werkelijke daders te komen.

Benaouf noemt getuigenissen klinkklare onzin

"Klinkklare leugens", aldus de centrale getuige. "Natuurlijk heb ik dat niet gezegd." Het hof heeft de man naar de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol laten komen om te reageren op de beweringen van de andere getuigen.

De man vroeg zich hardop af waarom de getuigen pas na ruim drie jaar met hun verklaringen komen. Hij opperde dat zij bedreigd of betaald worden. De getuigen hebben gezegd dat dit niet het geval is.

Eerder in deze zaak zei een derde getuige, ook een medegedetineerde, dat hij was benaderd om in het nadeel van Benaouf A. te verklaren. Hij kreeg hier tot wel 200.000 euro voor aangeboden.

Maandag zou eigenlijk strafeis worden uitgesproken

Het was de bedoeling dat maandag ook de strafeis tegen de twee verdachten zou worden uitgesproken, maar door al de extra getuigenverhoren werd dit uitgesteld naar dinsdag.

De officier van justitie was wel al begonnen aan het requisitoir en zei dat de moord op de beide slachtoffers wel executies leken.

Dinsdag wordt de zaak hervat met het overige deel van het requisitoir. Het OM lijkt geen waarde te hechten aan de verklaringen van de nieuwe getuigen. Aansluitend zal Inez Weski, de advocaat van Anouar B., haar pleidooi voeren.

Benaouf A. kon ternauwernood ontsnappen

De schietpartij vond eind 2012 plaats in de Amsterdamse buurt, waar Benaouf A. een ontmoeting had met een tot nu toe onbekend gebleven persoon. Zelf kon hij ontsnappen door in het water te springen en aan een woonboot te hangen.

Twee motoragenten die de vluchtauto's van de schutters achtervolgden, werden onder vuur genomen. Zij konden zichzelf redden door zich van hun voertuig te laten vallen.