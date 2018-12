De politie is maandagochtend aanwezig geweest bij vijf locaties van middelbare scholen in Culemborg nadat een filmpje op sociale media is verschenen waarin een wapen te zien is.

In het filmpje wordt mogelijk een link gelegd met een van de scholen, aldus de politie. "We nemen het zekere voor het onzekere."

De situatie wordt "constant in de gaten gehouden", maar er is geen reden om aan te nemen dat er een daadwerkelijke dreiging is. De lessen op de scholen gaan gewoon door.

Zondag seinden meerdere burgers de politie in bij het zien van het filmpje. Het is nog niet bekend wie het filmpje gemaakt heeft. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.

Ook verdacht berichtje over school Epe

Op een middelbare school in Epe vond maandagochtend eveneens een incident plaats met een verdacht berichtje op sociale media. Er werd gesuggereerd dat op de school een bom zou ontploffen, waarna het pand door explosievendeskundigen van de politie werd onderzocht. Er werd niks gevonden.

Later op de dag werd een jongen aangehouden. Onderzoek moet uitwijzen of hij betrokken was bij de valse bommelding, aldus de politie.

