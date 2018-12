Maandag start de dag grijs en is er in de ochtend kans op regen. In de middag lopen de temperaturen op naar 4 tot 7 graden.

In de ochtend trekt er een regengebied over het land vanuit het zuidwesten. Maandagmiddag is het op de meeste plekken droog en is er vooral in Zeeland kans op wat zon. In het noordoosten kan het af en toe regenen.

Het wordt opnieuw iets warmer. Met temperaturen tussen de 4 en 7 graden is het iets te zacht voor de tijd van het jaar. Er waait een zwakke tot matige zuidenwind, die in het westen van het land kan draaien en tijdelijk veranderen in westenwind.

Dinsdag en woensdag ook zacht voor tijd van het jaar

De nacht naar dinsdag verloopt warm met minima tussen de 2 graden in het noordoosten en 5 graden in het zuidwesten. Dinsdag overdag is het overal droog, maar wel overwegend bewolkt. De temperaturen blijven op hetzelfde niveau als maandag.

Woensdag is het wisselvalliger en valt er vooral in oosten in de ochtend nog wat regen. In de middag is het op een enkele bui na nagenoeg droog in het land. Het wordt weer iets zachter dan normaal met temperaturen tussen de 7 en 9 graden.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Dinsdag 7° 3° ZO 4 Woensdag 8° 4° Z 4 Donderdag 7° 5° Z 5 Vrijdag 7° 4° ZW 4 Zaterdag 9° 6° W 5

