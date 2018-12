Dichte mist zorgt zondag voor problemen op de vliegvelden. Op Schiphol hebben passagiers last van vertragingen en op Eindhoven Airport zijn alle vluchten geschrapt of omgeleid.

Op Schiphol kunnen veel minder vluchten afgehandeld worden door de luchtverkeersleiding en dat betekent dat er minder vliegtuigen kunnen landen. Normaal gesproken kan Schiphol 65 inkomende vluchten per uur afhandelen. Nu zijn dat er slechts 34 per uur.

"Het zicht is maar 250 meter", aldus een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Luchtvaartmaatschappijen beslissen zelf of ze met vertraging alsnog op Schiphol landen of dat ze uitwijken naar andere luchthavens als Brussel of elders in Nederland.

Reizigers wordt geadviseerd om de site van Schiphol of de luchtvaartmaatschappij in de gaten te houden voor actuele vluchtinformatie.

Ook Eindhoven Airport kampt met problemen door de mist. Tot zondagavond 23.00 uur zijn alle vluchten van en naar het vliegveld geannuleerd of omgeleid.

Winterse neerslag levert amper problemen op

Schiphol had al gewaarschuwd voor vertraging in verband met de sneeuwval, maar de winterse neerslag leverde amper problemen op voor de luchthaven. "De sneeuw is grotendeels 's nachts weggehaald met sneeuwschuivers."

Het is nog onbekend hoelang deze situatie aanhoudt. Voor vliegtuigen die vanaf Schiphol vertrekken heeft de mist geen gevolgen.

