Door de stijgende temperatuur is het risico op gladheid in grote delen van het land afgenomen. Voor het noorden en oosten geldt met code geel nog wel een waarschuwing.

"In het noordoosten van het land valt nog wel wat neerslag waardoor plaatselijk gladheid op kan treden", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Op de snelwegen zijn door de winterse neerslag in totaal 25 ongevallen gebeurd, meldt Rijkswaterstaat. Daarnaast werd in totaal 9 miljoen kilo zout gestrooid. "Dat is best fors. Het was een hele grote strooiactie", aldus de woordvoerder.

Het KNMI waarschuwt automobilisten in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht nog wel voor dichte mist. Het weerinstituut heeft daarvoor code geel afgegeven.

Het winterweer zorgde op verschillende trajecten op het spoor voor vertraging. Er reden een aantal uur geen treinen tussen Utrecht en Schiphol. Ook op andere trajecten waren problemen, die zich voornamelijk voordeden rond Amsterdam.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!