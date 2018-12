De sneeuw die Nederland zondagochtend bedekt, zal op de meeste plekken aan het begin van de middag weer verdwenen zijn, doordat zachtere lucht het land binnentrekt. Het wordt 1 tot 6 graden.

De hogere temperaturen zijn te vinden in het zuidwesten van het land, waar het in de ochtend al snel boven het vriespunt komt. Tegen de middag komt het kwik ook in het noordoosten boven 0.

Er kan in de ochtend en begin van de middag nog af en toe wat (mot)regen vallen. Het is overwegend bewolkt, maar in het westen is er af en toe kans op wat zon. De zuidenwind is zwak tot matig.

Vanaf maandag krijgen we te maken met wisselvalliger en zachter weer. Alleen in het uiterste noordoosten kan het kwik in de nacht naar dinsdag nog onder 0 komen. Maandagochtend begint regenachtig, maar in de middag is het overwegend droog met af en toe wat zonneschijn. Het wordt 5 tot 8 graden bij een matige zuidwestenwind.

Ook dinsdag is het overwegend droog en schijnt af en toe de zon. Het zal iets steviger waaien vanuit het zuiden tot zuidoosten en het wordt weer iets warmer bij 6 tot 9 graden. De rest van de week is het gemiddeld zo'n 8 graden.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Dinsdag 7° 3° ZO 4 Woensdag 8° 4° Z 4 Donderdag 7° 5° Z 5 Vrijdag 7° 4° ZW 4 Zaterdag 9° 6° W 5

