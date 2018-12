De sneeuw en de gladheid hebben in de nacht van zaterdag op zondag voor ongelukken gezorgd. Zo waren er aanrijdingen op de A4 ter hoogte van Rijswijk, waarbij een gewonde viel, op de A12 bij Nootdorp en op de A27 bij Houten.

In Ter Aar en Boskoop kwamen auto's in de sloot terecht. De bestuurders kwamen daar met de schrik vrij. Ook in het Noord-Hollandse Breezand schoof een auto een sloot in. De toestand van deze bestuurder is onbekend.

De eerste winterse neerslag kwam in Zeeuws-Vlaanderen Nederland binnen rond 20.00 uur. De lichte regen en ijzel zorgden daar voor veel gladheid. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven.

De neerslag is snel overgegaan in sneeuwval. Rond middernacht was het in het zuidwesten van het land op meerdere plaatsen wit. Rond 1.00 uur bereikten de sneeuwbuien het midden van het land.

Ook zondagochtend kan het nog glad zijn

De sneeuwbuien trekken via het noorden Nederland uit. In de loop van de nacht kan er een sneeuwdek ontstaan van 1 tot 3 centimeter, met uitschieters van 5 centimeter in het westen van het land. Zondagochtend vroeg bereikten de buien ook Groningen.

Rijkswaterstaat heeft op veel plaatsen strooiwagens de weg op gestuurd. Ook zondagochtend kan het op veel plekken nog glad zijn door sneeuw. In de loop van de dag stijgen de temperaturen tot boven het vriespunt en zal de sneeuw snel smelten.

