De winterse neerslag heeft omstreeks 20.00 uur Zeeland bereikt en is daarna verder over het land getrokken, aldus Weerplaza. Vanwege de verwachte gladheid heeft het KNMI code geel afgegeven voor heel Nederland.

In Zeeuws-Vlaanderen is aan het begin van de avond lichte regen en ijzel gemeld. In Vlaanderen is het minder koud dan in Nederland, meldt het weerbureau, maar daar zijn wegen op diverse plaatsen erg glad.

Plaatsen in het zuidwesten en midden van Nederland zijn rond middernacht bedekt met 1 tot 3 centimeter sneeuw. In het westen van het land kan de sneeuwlaag plaatselijk zelfs 5 centimeter dik worden. Pas laat in de nacht van zaterdag op zondag valt er sneeuw in Groningen.

Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers in Nederland een goede voorbereiding te treffen. Zo moeten ze bijvoorbeeld hun rijstijl aanpassen aan de omstandigheden en rekening houden met een langere reistijd.

De diensten staan paraat voor eventueel extra maatregelen tegen de gladheid op de wegen. Rijkswaterstaat heeft zaterdag al 417.413 kilo zout gestrooid.

Zondagochtend zal het volgens Weerplaza nog plaatselijk glad zijn door de sneeuwval.

Vliegtuigpassagiers moeten zondag rekening houden met mogelijke vertragingen door sneeuwval. Schiphol waarschuwt reizigers de website of app van de luchtvaartmaatschappijen en Schiphol te checken om te kijken of hun vlucht gaat als gepland.

In Voorburg viel de eerste sneeuw al kort voor middernacht. (Foto: Stijn te Hennepe)

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!